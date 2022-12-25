Хорватия с 1 января переходит на евро и ожидает, что это принесет пользу национальной экономике

Переход на евро для этой европейской страны, которая вскоре войдет в Шенгенскую зону, является логичным шагом, потому что на единую валюту еврозоны здесь приходится половина всех банковских депозитов и 60% всех кредитов. Как пишет FT, это больше, чем в любой стране вне еврозоны.

Кроме того, по мнению обозревателей издания, это станет символическим стимулом для европейского единства, поскольку россия пытается взорвать ее своей войной против Украины.

«Это вотум доверия к зоне евро, и Хорватия безусловно выиграет от щита евро», - заявила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

По словам экспертов, переход с хорватской куны на евро должен принести пользу национальной экономике, поскольку наличие единой валютной зоны в стране с 4-миллионным населением сделает ее более привлекательной для иностранных инвестиций и мотивирует внешнюю торговлю и почти 70% туризма.

«Хорватия – это страна, которая получит наибольшую прибыль от вступления в еврозону, поскольку это устранит валютный риск, который в Хорватии самый высокий», – отметил глава Центрального банка Хорватии Борис Вуйчич.

По его словам, Хорватия имеет валютные резервы в размере 27 млрд евро – это 40% ВВП страны. При этом доходность 10-летних государственных облигаций Хорватии составила около 3,5%, что ниже, чем в Италии и Греции, и несколько выше, чем в Испании, хотя страна еще не присоединилась к евро. То есть, как отметил Вуйчич, есть огромный эффект доверия. Он признал риск того, что хорватские потребители будут обвинять именно евро в высокой инфляции, которая в прошлом месяце достигла 13,5%. Однако в среднем страны, перешедшие на евро, испытали рост инфляции всего на 0,2-0,4 п. п., хотя и в периоды более низкого роста цен.

Чтобы повысить прозрачность ценообразования, магазины в Хорватии с сентября следующего года должны отражать стоимость товаров как в кунах, так и в евро, и будут делать это до конца 2023 года. Предприятиям угрожают штрафами, если попытаются воспользоваться просто повышением цен.

Напомним, ранее Хорватия приняла первый в истории бюджет по евро.