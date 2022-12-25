Министр Кулеба считает, что Украина рано или поздно получит все необходимое оружие

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Украина со временем получит от партнеров все необходимое ей оружие.

Об этом сообщает Украинская правда.

– Мое впечатление такое. Если подытожить все закулисные разговоры, не только в Вашингтоне, но и в других странах, то вывод таков: все нужное оружие будет, это только вопрос времени. Почему его нельзя предоставить сразу? Потому что есть психологические, логистические и политические причины. Но с этими всеми причинами нужно работать, и мы будем работать. Это не только вопрос нежелания.

- Поставки любого оружия – это очень сложная техническая и логистическая операция, мы занимаемся вместе с коллегами из других ведомств всеми этими деталями... У меня точно есть ощущение, что называется на кончиках пальцев, что никаких табу в вопросах поставки оружия нет. И Patriot, решение о которых привез Владимир Зеленский из Вашингтона – лучшее тому доказательство, - сказал министр.

Кулеба также отметил, что Украина настаивает на получении оружия от партнеров в связи с их обязательствами по Будапештскому меморандуму.