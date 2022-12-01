Около 50 китайских истребителей пересекли линию разграничения с Тайванем

Ночью 26 декабря 47 самолетов Военно-воздушных сил Китая пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в юго-западную зону ПВО острова.

Об этом сообщило министерство обороны Тайваня в Twitter.

В общей сложности к утру вокруг острова зафиксировали 71 китайский самолет и семь кораблей.

Отмечается, что вооруженные силы Тайваня следили за ситуацией и поручили самолетам, кораблям ВМФ и наземным ракетным комплексам реагировать на эти действия.

Ранее сообщалось, что Китай никогда не откажется от применения силы для воссоединения Тайваня с материком .