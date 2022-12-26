Буданов: После 24 февраля в ГУР не выявили ни одного предателя

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявив, что с 24 февраля внутри ГУР не обнаружили ни одного предателя.

Об этом идет речь в его интервью Liga.net.

- Ни одного мы так и не обнаружили, - заявил Буданов.

Глава разведки подчеркнул, что в его ведомстве «внутренняя безопасность постоянно работает».

- У нас внутренняя безопасность постоянно работает. Примеры ненадлежащего отношения к, скажем так, сохранению гостайны – всякие случаи бывают. Но в большинстве случаев это служебная неосторожность, когда какую-то информацию кто-то может переслать по мессенджеру. А она становится достоянием врага, перехватывающего этот сигнал. Такие случаи бывают, к сожалению. Это всеобщая проблема всех наших органов власти, - отметил глава украинской разведки.

При этом он отметил, что количество агентов ГУР внутри России с начала большой войны возросло.

– На совершенно разных уровнях это количество людей увеличилось, а с ним и наш доступ к информации разного уровня: от социально-политических до чисто военных вопросов. Это вам также ответ на вопрос, почему то, что я говорю, иногда отличается от того, что говорят другие люди, - добавил Буданов.

Напомним, в августе следователи Службы безопасности сообщили о подозрении бывшему заместителю руководителя МУР МОУ. Генерал-майор подозревается в государственной измене, а также в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия. Задержанный был заместителем председателя ГУР МОУ с 2008 до 2010 годов.