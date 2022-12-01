Журналисты опубликовали карту «расчлененной» рф, которая висит в кабинете начальника украинского ГУР Буданова

Журналисты издания Liga.net сфотографировали карту «расчлененной» российской федерации, висящей в кабинете начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Фото карты опубликовано в интервью Биданова.

Журналисты обратили внимание, что на карте черным маркером в состав Украины обведены Курская, Белгородская области и Кубань. У Буданова спросили, это ли следующий этап после выхода на границы 1991 года.

– Все видят то, что они хотят видеть. Может быть, это просто широкий маркер. А может, и нет, - ответил начальник ГУР.

Напомним, в интервью Буданов заявил, что Украина освободит все захваченные россией территории, а оккупированный Крым будет возвращен комбинированным путем – военной силой и дипломатией.