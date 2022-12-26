Латвия собирается купить у США проткорабельные ракеты NSM

Латвия планирует подписать договор с США по закупке ракетных систем Naval Strike Missile.

Об этом пишет Delfi.

Уже в следующем году министерство обороны Латвии планирует подписать договор о приобретении ракетных систем береговой обороны. Как пояснил представитель министерства Каспар Галкин, переговоры с США начались еще в сентябре.

В настоящее время ракетными системами Naval Strike Missile владеют:

- США;- Норвегия;- Германия;- Австралия;- Канада;- Великобритания:- Польша;- Испания;– Румыния.

Масса ракеты составляет 400 кг, а дальность достигает 185 км. Системы могут быть расположены на берегу, на палубе корабля или же на автомобильном шасси.

Также Минобороны Латвии планирует заключить договор о покупке шести комплексов HIMARS.

Напомним, что Литва купит у США системы HIMARS на полмиллиарда долларов.