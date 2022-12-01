Сербия и Косово привели свои армии в полную боевую готовность

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в полную боевую готовность. Аналогичное решение приняли власти Косово.

Об этом сообщает УП со ссылкой на местные СМИ.

- Президент Сербии как главнокомандующий сегодня вечером (26 декабря – ред.) приказал привести вооруженные силы Сербии в наивысший уровень боевой готовности, то есть готовность к уровню применения вооруженной силы, - заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич.

Вучевич заявил, что причиной для такого решения является якобы подготовка властей Косово к нападению на баррикады сербов на севере Косово.

Косово со своей стороны также привело свою армию в максимальную боевую готовность.

Напомним, ранее премьер Косово заявил, что рф разжигает конфликт между его страной и Сербией.