В россии растет обеспокоенность из-за неспрособности путина защитить важные объекты инфраструктуры

Взрыв в Энгельсе После взрывов на аэродроме «Энгельс» в россии появилась обеспокоенность в связи с неспособностью российского диктатора владимир путина обеспечить безопасность важнейших объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в отчете по итогам 26 декабря.

«Украинские удары по легитимным военным объектам далеко в тылу России продолжают вызывать невралгию у российского сообщества военных блогеров», – говорится в отчете.

По мнению аналитиков ISW, несколько ведущих российских блоггеров ухватились за отчет минобороны рф о взрывах в Энгельсе как за возможность раскритиковать внутренние российские возможности противовоздушной обороны и подвергнуть сомнению действия российских властей и реакцию на сообщения об украинских ударах в глубине территории россии.

В частности, российские паблики недоумевают, почему система ПВО срабатывает именно над целью удара (в данном случае, над аэродромом), позволяя украинским беспилотникам действовать так глубоко на территории россии.

«Несколько российских блоггеров подвергли критике технические возможности российских систем ПВО и РЭБ и выразили обеспокоенность неспособностью российских властей защитить важнейшую российскую инфраструктуру», – сообщает ISW.

Военные эксперты прогнозируют, что заметные участники провоенного информационного пространства рф, скорее всего, продолжат использовать предполагаемые атаки на внутреннюю безопасность россии, чтобы критиковать российские военные возможности и руководство и призывать к эскалации действий против Украины.

Как известно, утром 26 декабря в районе аэродрома в Энгельсе прогремели взрывы. РосСМИ сообщали о пожаре площадью 120 кв. м, трех погибших и четырех госпитализированных. Минобороны рф утверждает, что российские военные сбили беспилотник возле аэродрома в Энгельсе, но при этом признает гибель троих российских военных.