Украина хочет провести в конце февраля саммит «по формуле мира» в ООН при посредничестве Гутерриша

Антониу Гутерриш Украина сделает все, чтобы победить в войне в 2023 году, а до конца февраля страна рассчитывает провести саммит по «формуле мира» из 10 шагов, которую предложил на G20 Президент Владимир Зеленский.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Associated Press.

По словам Кулебы, украинское правительство намерено провести мирный саммит к концу февраля – предпочтительно в Организации Объединенных Наций с генеральным секретарем Антониу Гутерришем в качестве возможного посредника. Саммит может состояться примерно в годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину.

Глава МИД заявил, что Украина сделает все возможное, чтобы выиграть войну в 2023 году, добавив, что дипломатия всегда играет важную роль.

- Каждая война заканчивается дипломатическим путем. Каждая война заканчивается в результате действий, предпринятых на поле боя и за столом переговоров, – сказал Кулеба.

Комментируя саммит по «формуле мира», Кулеба сказал, что ООН могла бы стать лучшей площадкой для этого, так как речь не идет о том, чтобы сделать услугу какой-то стране, а речь идет о «привлечении всех на борт».

На вопрос, пригласят ли россию на саммит, он сказал, что сначала рф нужно будет «усадить», чтобы привлечь к ответственности – например, за военные преступления в международном суде.

- Их можно только так пригласить на этот шаг, – сказал Кулеба.

Генсек ООН, по словам главы МИД, зарекомендовал себя как эффективный посредник, эффективный переговорщик, принципиальный и честный человек, потому, отметил он, Украина приветствовала бы его активное участие в саммите.

Также Кулеба снова скептически высказался о якобы готовности рф к переговорам: «Они регулярно говорят, что готовы к переговорам, что не соответствует действительности, потому что все, что они делают на поле боя, доказывает обратное».

Предложение Кулебы прокомментировала замспикера генсека ООН Флоренция Сото Нино-Мартинез.

- Как неоднократно заявлял генеральный секретарь в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он выступил посредником, – сказала она.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил об инициативе созыва этой зимой Глобального саммита Формулы мира.