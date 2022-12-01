Глава оборонного комитета Бундестага назвала «большой ошибкой» отказ Шольца поставлять танки Украине

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает большой ошибкой отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять Украине танки.

Об этом она заявила в интервью RND, передает Liga.net.

- Отказ канцлера предоставить Украине танки для борьбы за выживание не только непонятен, но и тревожно недальновиден. Ситуация, особенно для мирного населения Украины, катастрофическая. Я так устала от оправданий, почему мы не можем поставить танки, – сказала она.

По словам Штрак-Циммерман, танки помогли бы оттеснить россиян. Она считает большой ошибкой отказ немецкого правительства их поставлять.

Особенно она недовольна отговоркой, что поставки танков россия расценит как пересечение красной линии. Германия уже давала Украине гаубицы и другое тяжелое оружие, напоминает Штрак-Циммерман.

- Судя по всему, российский нарратив работает и мешает кое-кому в канцелярии дать Украине столь необходимые танки. Любой, кто фантазирует о том, что красная черта будет пересечена с Россией, рассказывает историю агрессора, а не жертвы, – подытожила она.

Напомним, на пленарном заседании Бундестага в сентябре в очередной раз отложили голосование по предложению о немедленной передаче украинской армии немецких танков Leopard, передав проект документа на рассмотрение комитетам.

В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц неединожды заявлял, что Германия не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца, и это условие сохранится и в следующем году.