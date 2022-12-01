Депутаты Николаевского горсовета не внесли изменения в Регламент о роспуске фракции ОПЗЖ – вопрос вызвал споры

Депутаты Николаевского горсовета не смогли внести изменения в Регламент горсовета касательно автоматического роспуска фракции запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Соответствующий проект решения рассматривался на очередной сессии во вторник, 27 декабря.

Напомним, что на сессии Николаевского городского совета 22 ноября депутат Евгений Павлович поднял вопрос о деятельности в городском совете фракции запрещенной партии ОПЗЖ. Он считает, что фракция должна была заявить о самороспуске, ведь деятельность партии запретил суд. Однако таких заявлений от представителей фракции не поступало. Секретарь городского совета Дмитрий Фалько и глава фракции ОПЗЖ Артем Ильюк отметили, что если нет партии, то нет и фракции. Но такой ответ депутата Павловича не устроил. Поэтому юридическому департаменту поручили подготовить разъяснение, должна ли распуститься фракция ОПЗЖ.

В свою очередь депутат от «ЕС» Елена Киселева подготовила проект решения о внесении изменений в Регламент Николаевского городского совета VII созыва. В соответствии с данным проектом решения, предлагалось часть 12 статьи 6 Регламента дополнить пунктом 4 в следующей редакции:

«Статья 6. Депутатские фракции 12. Деятельность депутатской фракции прекращается: … 4) депутатская фракция Совета, сформированная на партийной основе, в случае запрета деятельности такой политической партии и/или аннулирования ее регистрации на основании решения суда, вступившего в законную силу, автоматически прекращает свое существование, а входящие в его состав депутаты становятся внефракционными».

Данный проект решения вызвал бурные дискуссии. Против документа выступил депутат от фракции «Пропозиція» Евгений Павлович. Он напомнил, что в Регламенте четко прописано, что фракция сама должна объявить о роспуске, как это сделали фракции ОПЗЖ в Херсонском горсовете, Николаевском и Первомайском райсоветах, а также фракция «Партии Шария» в Николаевском горсовете.

– Мы четко знаем, что делать. Депутаты выполняют требования и законодательство, решения суда и самостоятельно несут политическую ответственность. Если мы говорим о фракции ОПЗЖ в Николаевском городском совете, то я не вижу никакой моральной ответственности, я не вижу политической и тем более юридической ответственности. Есть четкая процедура, определенная законом, как поступать. Если депутаты фракции ОПЗЖ не желают выполнять требования действующего законодательства, то это их вопросы, их ответственность. И сейчас возлагать на нас, на всех депутатов, ответственность за бездействие по выполнению решения суда – это неуместно, нецелесообразно и противозаконно. (…) Мы стараемся с вами делать вид, что у нас все хорошо, и все прекрасно. Но у нас не все хорошо, и не все прекрасно, – заявил Павлович.

Депутат Киселева ответила ему, что не понимает, с чем связано такое отношение к проекту.

— Моя позиция такова: если партия запрещена, и по состоянию на конец года, то есть уже длительное время фракция «ОПЗЖ» в нашем Николаевском городском совете, то я не буду ждать, когда кто-то примет какое-то ответственное решение. Просто такая структура, как фракция «ОПЗЖ», должна быть прекращена. Каким образом? Я выбрала такой способ. А создавать вокруг этого вопроса «белый шум» и манипулировать, может быть, это так надо. Но я четко говорю о своей позиции: я не хочу, чтобы в Николаевском городском совете был такой субъект, как фракция «ОПЗЖ». И если решения суда не понесли за собой запрета со всеми вытекающими обстоятельствами, то мы можем решить этот вопрос таким способом, – заявила депутат Киселева.

Далее слово взял депутат Артем Ильюк, возглавлявший фракцию ОПЗЖ. Он заявил, что в выступлении депутата Павловича было очень много манипуляций.

– Можно каждую сессию поднимать этот вопрос. Но мы хотим его решить, хотим ли мы просто пиариться на этом? Если мы хотим решить, то каким образом? Законным. Закон о запрете партий имеет столько рассогласований, что нам еще разгребать всем и разгребать. Сейчас этим вопросом занимаются как раз парламентарии. На сайте горсовета у меня написано, что я работаю главой «ОПЗЖ». Хотя я никогда не работал там официально. И таких вещей очень много. Сейчас я министерством юстиции определен как ликвидатор, и занимаюсь вопросами закрытия в Пенсионном фонде, налоговой и сдачей документов в архив. На позапрошлой сессии я сделал заявление, что фракции ОПЗЖ в городском совете не существует, и депутаты внефракционные и внепартийные. Есть проект решения с регламентом, чтобы поставить точку. Мы можем его принять, перелистнуть страницу и пойти дальше. А можем каждой сессии пиариться и дергать друг друга. Решать нам, – заявил Ильюк.

Затем дискуссия продолжилась между Павловичем, Киселевой и Ильюком, и проходила она уже на повышенных тонах. На это отреагировал Сенкевич, заявивший, что происходящее похоже на «ток-шоу у Скабеевой». Затем он вынес вопрос на голосование, однако депутатам не хватило голосов, чтобы поддержать данный проект решения. «За» проголосовали 23 депутата, «против» – 4, еще 10 воздержались. Решение не принято.

Но дискуссия продолжилась и в конце заседания. Депутат Ильюк предложил депутатам сложить мандаты, чтобы в состав горсовета вошли новые депутаты. Янтарь предложил принять его предложение, чтобы мандаты сложили только депутаты от ОПЗЖ. Присоединились к обсуждению и депутаты от ОПЗЖ Марина Мазанко и Елизавета Трищанович.

Стоит отметить, что на сайте Николаевского горсовета депутаты, ранее входившие в состав фракции ОПЗЖ, на данный момент указаны как внефракционные.