Пашинян упрекнул путина – говорит, что россия уже 20 дней не контролирует Лачинский коридор, хотя обязана

На неформальном саммите глав государств так называемого СНГ премьер-министр Армении Никол Пашинян упрекнул российского диктатора владимира путина в том, что российская сторона не выполняет достигнутые в ноябре 2020 года договоренности и уже 20 дней не контролирует Лачинский коридор в Нагорном Карабахе.

Соответствующее видео опубликовали российские пропагандистские СМИ.

- Главный вопрос на этот момент — это тот кризис, который у нас есть в Лачинском коридоре. Вы знаете, уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. Это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Я хочу напомнить, что согласно трехстороннему заявлению президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев. Азербайджан гарантировал беспрепятственный проезд пассажиров, грузов, людей по Лачинскому коридору. Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских военных. Конечно, хотелось бы обсуждать эту ситуацию, какие есть варианты... – заявил Пашинян.

Напомним, между Азербайджаном и Арменией за последние месяцы произошло два масштабных обострения. Первое привело к передаче Ереваном контроля за стратегически важным Лачинским коридором в Баку. Второе – это обстрелы приграничных территорий.

После чего Армения обратилась к ОДКБ и россии за помощью. Но в ОДКБ заявили, что пока не намерены отправлять свои силы на границу Армении и Азербайджана. В организации надеются на мирное разрешение конфликта.

На этом фоне официальные лица Армении раскриктиковали ОДКБ и россию за бездействие. Также в стране прошли митинги за выход Армении из ОДКБ.

В октябре Армения и Азербайджан в принципе договорились о размещении гражданской миссии ЕС вдоль границы, которая будет работать совместно с комиссиями по делимитации.