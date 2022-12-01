«Я думаю, мы на завершающей стадии»: Андрей Вадатурский заявил, что в деле о гибели его родителей есть продвижение

Расследование по делу о гибели в результате вражеского обстрела в Николаеве украинского бизнесмена Алексея Вадатурского еще не завершено, но уже есть продвижение.

Об этом его сын Андрей рассказал в интервью LIGA.net.

- Продвижение есть, расследование еще не завершено, я уже видел предварительные результаты. Есть также и расследование СБУ. Моя идея – привлечь специалистов, имеющих доступ к современным технологиям, чтобы объединить данные и знать правду. Я думаю, мы на завершающей стадии, – отметил он.

Вадатурский уточнил, что речь идет о спутниковых данных.

- Много интересного можно получить через технологии. Я даже не ожидал, насколько много. Думаю, россияне, которые это делали, об этом даже не думали, – добавил Андрей Вадатурский.

Он также подчеркнул, что будут расследоваться все другие преступления, связанные с компанией «Нибулон», возглавленной им после гибели отца.

- Преступники должны быть наказаны. Те, кто убивал наших сотрудников, должны ответить за свои преступления. Это дело чести, – подчеркнул гендиректор компании.

Как известно, Алексей Вадатурский и его супруга Раиса Вадатурская погибли в своем доме в результате ночных обстрелов Николаева 31 июля.

В средине ноября Андрей Вадатурский сообщил, что расследованием обстоятельств гибели его родителей будет заниматься частная компания из-за границы.