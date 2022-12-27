Диктатор путин подарил восемь колец участникам саммита стран-СНГ, девятое оставил себе – в сети отреагировали мемами

Перстень на руке Лукашенко Российский диктатор владимир путин подарил участникам неформального саммита стран так называемого СНГ восемь перстней с символикой «содружества», девятый оставил себе.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Кольца получили самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Лукашенко был единственным, кто надел кольцо сразу. Еще один перстень путин оставил себе.

Позже пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков заявил, что перстни — «это просто такой новогодний сувенир, ничего в этом особенного нет». По словам Пескова, путин не будет носить кольцо.

На это событие отреагировали в СБУ.

«Прочитали, что «за поребриком» один военный преступник сделал 9 колец и думает, что это ему поможет нас победить. Мы читали Толкина и у нас для него только плохие новости...» – говорится в публикации ведомства в Faсebook.

При этом в ведомстве опубликовали фотоколлаж, на котором сотрудники СБУ смотрят на башню Саурона из трилогии «Властелин Колец».

Как известно, девять колец власти являются центральными артефактами этой серии книг. Эти кольца использовал Темный Властелин Саурон - с их помощью он привлекал людей на свою сторону. Те, кто надевал кольца, превращались в призраки. Саурон раздал магические кольца девяти королям.

Стоит отметить, что данное событие уже довольно активно обсуждается в сети.

Путин и главы государств СНГ получили ДЕВЯТЬ КОЛЕЦ на неформальном саммите в Санкт-Петербургеhttps://t.co/ejU50tnWRt pic.twitter.com/L9ZAeAwtXw — Тайга.инфо (@taygainfo) December 27, 2022

Путин подарил девять колец участникам «неформального саммита СНГ».



Представителям стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге вручили «клубные кольца» с новогодними поздравлениями и символикой СНГ.



Фото: Пул Первого pic.twitter.com/Yty883UO6b — Скат media (@mediaskat) December 27, 2022