Минкульт будет рекомендовать не продлевать аренду УПЦ МП аренду двух зданий в Лавре

Министерство культуры и информационной политики будет рекомендовать Лаврскому заповеднику не продлевать соглашение с УПЦ МП на аренду Успенского собора и Трапезной церкви в Верхней Лавре.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает УНН.

- Заканчивается соглашение об аренде Успенского и Трапезного храмов в Верхней Лавре. Соответственно, к нам обратился директор заповедника по поводу информирования по этому вопросу. Мы, во исполнение указа Президента о проверке состояния дел использования имущества Лавры, будем рекомендовать такое соглашение не продлевать, – сказал Ткаченко.

Министр отметил, что до завершения проверки использования имущества Верхней Лавры со стороны вновь межведомственной правительственной комиссии, в этих помещениях богослужения не будут проходить. Что касается другого имущества, то есть соглашения, которые продолжаются и будут продолжаться до завершения такой проверки.

Напомним, ранее СНБО ввел санкции против еще семи представителей УПЦ МП. В этот же день Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в действие.

А СБУ с конца ноября проводит обыски в епархиях УПЦ МП по всей Украине. Одной из первых проверка прошла в Киево-Печерской Лавре.