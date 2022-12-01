Диктатор путин запретил продавать нефть странам, установившим предельную цену на нее

Президент россии владимир путин подписал указ, запрещающий продажу российских нефти и нефтепродуктов, если страны прописывают в контрактах предельную цену.

Об этом говорится в соответствующем документе на портале правовой информации рф, сообщает ЭП.

Указ вступает в силу 1 февраля и будет действовать до 1 июля 2023 года. Со вступлением указа в действие вводится запрет на экспорт нефти странам, поддержавшим предельную цену. Относительно нефтепродуктов дату должно определить российское правительство.

«Запрещаются поставки юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены», - говорится в указе.

В то же время россия оставила себе щель для продолжения экспорта нефти в страны, которые называет «недружественными» – специальным решением путина такие поставки в отдельные страны все же могут позволить.



Ранее сообщалось, что Москва может сократить добычу нефти на 500 тысяч – 700 тысяч баррелей в сутки в ответ на ограничение странами G7 цен на экспорт российской нефти. Нефтяные доходы составляют основную часть доходов русского бюджета.

Как известно, в начале декабря страны-члены ЕС, G7 и Австралия согласовали предельную цену на российскую нефть в $60 за баррель. Впоследствии к санкциям присоединилась Япония.

Через четыре дня после того, как G7 ограничила цены на российскую нефть, часть нефти рф торговалась гораздо ниже порогового уровня, установленного для Москвы.

Страны группы G7 объявили, что согласились установить предельную цену на нефть, экспортируемую с РФ морем, на уровне $60 за баррель.