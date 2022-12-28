В Украину прибыл глава Минобороны Франции, чтобы обсудить военную поддержку

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню 28 декабря приехал в Киев обсудить военную поддержку Украины. В ходе визита он встретится со своим коллегой Алексеем Резниковым.

Об этом сообщает TF1.

«Министр обороны Франции прибыл в Киев. Он сразу отправился к Стене памяти погибших героев, чтобы от имени страны почтить их память и выразить поддержку Украины», - пишут французские издания.

По информации СМИ, после этого у Себастьена Лекорня будет рабочая встреча с командой Министерства обороны Украины и украинской армией по военной помощи Франции - той поддержки, которая уже оказана и той, которая будет оказана.

Затем он проведет двустороннюю встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым, после чего состоится пресс-брифинг.

Зеленский предлагает, чтобы Франция помогала Украине за счет арестованных активов россиян.