Депутат Табунщик рассказал, как происходило строительство оборонительных сооружений в начале войны

Депутат Николаевского облсовета VIII созыва от партии «Слуга Народа» Антон Табунщик рассказал, что ему удалось сделать с начала полномасштабного вторжения. Одним из основных направлений его деятельности стало возведение фортификационных сооружений для наших военных, блокпостов, блиндажей и т.д.

Об этом говорится в материале в рамках партийного проекта «Герои среди нас».

Он признается, что начало полномасштабного вторжения стало для него абсолютной неожиданностью.

– Я, как и, наверное, 99% украинцев, спал. И когда жена сказала, что слышала взрывы, я не поверил и пытался уснуть дальше, но нет. Со следующими я начал понимать, что происходит, – вспоминает он.

Тогда Антон еще не знал, что уже в скором времени примет участие в возведении первого защитного сооружения в области.

– Первые часы мы были в полном информационном вакууме. Мы не знали, как поступать, чем помочь. Мы наблюдали движение вражеской колонны и уже 25 февраля понимали, что Херсон почти заняли оккупанты. То есть пришло осознание, что уже завтра (26 февраля) оккупанты будут здесь. Тогда город стал готовиться к обороне. Нашей главной задачей было скоординировать всех, кто хочет помочь, но не знает, чем именно, – объясняет Антон Табунщик.

Уже 24 февраля в операционном штабе Николаевской ОВА, в состав которой и входит депутат, понимали, что нужно укреплять позиции на херсонском направлении. Тогда депутату поставили задачу укрепить их на одном из этих направлений, и уже днем 26 февраля первое оборонное сооружение было готово. Депутат рассказывает, что проблем с материалами не было, ведь помогали все. К примеру, металл для ежей предоставляли около 10 предприятий совершенно бесплатно.

– У всех был только один вопрос: куда их отвезти. Тогда встала задача по размещению всех конструкций, чтобы они были использованы целесообразно и максимально полезно для обороны города. Я координировал эти вопросы, и каким-то образом получилось так, что я курировал примерно 70% перемещавшихся Николаевом ежей. Проблем с материалами действительно не было, и тогда нам помог телеграмм-канал руководителя ОВА Виталия Кима. Он обратился к горожанам с просьбой выносить покрышки на перекресток, и люди выносили их в таком количестве, что просто поражало, – рассказывает депутат.

По мнению Табунщика, это сыграло и значительную психологическую роль в обороне города. Каждое действие сопровождалось информационно, и когда в первые дни полномасштабного вторжения горожане готовили коктейли Молотова сотнями, а то и тысячами и собирали автомобильные покрышки, враги уже боялись наступать на город. Ведь тогда покрышки сразу подожгли бы, чтобы ослепить врага, и в это же время даже мирные забрасывали бы их зажигательными смесями.

Потребность в увеличении и возведении защитных построек росла с каждым днем, и Антон Табунщик рассказал, что их строили даже под вражескими атаками.

– Когда была оборона Николаева, происходил один из выдающихся боев за городом, и после этого встала задача возвести там оборонительное сооружение. Мы приехали туда утром и около 15 часов закончили. Как только мы оттуда уехали, вражеские кассетные снаряды попали прямо туда. Я думаю, что это были вражеские корректировщики, – вспоминает депутат.

Антон Табунщик поделился, что больше всего за 9 месяцев великой войны его поразили два события. Первая – когда вражеская ракета попала в здание Николаевского облсовета. Тогда погибли 38 человек, еще почти столько же получили ранения разной степени тяжести, а спасатели разбирали завалы в течение недели. Депутата спасло то, что на этот раз он задержался, хотя планировал быть там уже в 8 утра.

– Я думаю, я родился в рубашке. Я мог быть внутри, но почему-то решал рабочие вопросы по телефону из машины. Было много случаев, когда мы строили защитные постройки, а нас начинали обстреливать. Больше всего мне запомнился случай, когда строили блокпост на херсонском направлении. Только начали выгружать лес кругляк, с нами были гражданские работники, которые помогали. Тогда россияне начали нас обстреливать из миномета, и я видел и слышал, как они прилетают все ближе и ближе к нам. Последний разорвался в метрах пятнадцати за кирпичным препятствием от меня. Но, к счастью, сколько ни строили, все люди целые и живые! – делится с нами Антон Табунщик.

Когда ситуация с обороной города стабилизировалась и российских военных отбили от Николаева, началась работа по организации заказа и доставки необходимых материалов для строительства блиндажей, блок-постов и разнообразных защитных сооружений. За более чем 9 месяцев полномасштабного вторжения депутат был ответственен за заказ и доставку на позиции ВСУ более 7 тысяч кубических метров леса кругляка, около двух тысяч кубических метров бруса, более 1,5 тысяч фундаментных блоков, 50-и железобетонных долгосрочных оборонных точек, около 20 морских контейнеров разных размеров, более тысячи противотанковых ежей и более 5 тысяч металлических скоб.

– Однако моя задача заключается не только в доставке, но и в строительстве фортификационных объектов из этих материалов. Поэтому я также занимаюсь поиском и отправкой техники – экскаваторов, грузовиков, кранов и тому подобное для обустройства позиции ВСУ. Всех работников этой техники нужно организовать, чтобы каждый понимал задачу и работа была слаженной для большей оперативности, ведь мы выезжаем на позиции очень близкие к линии столкновения, и все сделать надо очень быстро. Это сложный процесс, ведь, например, одна долговременная оборонительная точка весит более 24 тонн. Однажды, когда как раз выгружали ее, нас тоже начали обстреливать. К счастью, все остались живы и здоровы, – объясняет депутат.

Напоследок представитель «Слуги Народа» рассказал, что самая большая его мечта сейчас – мир в Украине: «Хочу не слышать взрывы, хочу не бояться и жить своей обычной довоенной жизнью, когда все счастливы».

Материал для публикации предоставлен Николаевской областной партийной организацией «Слуга Народа» и размещен на договорных условиях