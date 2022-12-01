У путина заявили, что «мирный план» Украины должен включать аннексию россией украинских территорий

Спикер российского диктатора владимира путина Дмитрий Песков заявил, что любой «мир» с Украиной должен исходить из того, что российская армия не будет уходить с захваченных территорий и возвращать контроль над ними Киеву.

Его заявление публикуют в россми.

– Пока нет ни одного «мирного плана» Украины, давайте начнем с этого. Опять же не может существовать никакой «мирный план» Украины, не учитывающий сегодняшних реалий с российской территории, с вхождением в состав России новых регионов – четырех (Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в дополнение к аннексированному Крыму – ред.), – заявил Песков.

По словам спикера путина, ни один план, не учитывающий эти «реалии», созданные россией, не может претендовать на то, чтобы быть принятым.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил об инициативе созыва этой зимой Глобального саммита Формулы мира.

По словам Кулебы, украинское правительство намерено провести мирный саммит до конца февраля – преимущественно у Организации Объединенных Наций с генеральным секретарем Антониу Гутерришем как возможным посредником. Саммит может состояться примерно в годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину.