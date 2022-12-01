Данилов: Мы преодолели полпути к победе над рф, но впереди самый тяжелый отрезок

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что украинцы преодолели половину пути к победе в войне россии против Украины, однако самое тяжелое еще впереди.

Об этом он написал в Twitter.

«Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной – ликвидация государственности, уничтожение украинцев как нации. Время максимального сосредоточения – мы прошли половину пути к Победе. Но впереди самый тяжелый отрезок – окончательно выбросить агрессора с нашей земли и наказать за преступления», - заявил Данилов.