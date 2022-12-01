Президент Зеленский выступил в Раде с посланием – он поставил цели на 2023 год

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием. Оно проходило в закрытом режиме.

Об этом пишет Бабель.

Речь Зеленского была посвящена ответственности россии за военные преступления, единству нации, задачам государства для победы над рф, усилению международного давления на захватчика, трансформации энергосистемы, а также развитию военно-промышленного комплекса.

Главная цель Украины – восстановить территориальную целостность, освободить всех украинцев из плена и перестроить государство.

На заседании в полном составе присутствовало правительство, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, иностранные дипломаты, а также семьи погибших военных. После речи Зеленского состоялось награждение военных.