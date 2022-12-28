Поддержка населения, бюджеты, послевоенное восстановление и бронирование военнообязанных: Нардеп Пасичный провел круглый стол с главами ОТГ

Народный депутат Украины Александр Пасичный провел заседание круглого стола с председателями Черноморской, Степовской, Веснянской, Радсадовской, Нечаянской, Ольшанской, Очаковской, Березанской территориальных общин.

Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

На встрече присутствовал начальник 4-го отдела Николаевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, подполковник Сергей Малько, и.о. главы Николаевской районной военной администрации Максим Кашуба, председатель Николаевского районного совета Анна Коверзнева.

«Среди обсужденных, основными были вопросы состояния социального и гуманитарного обеспечения общин района, принятие бюджетов, получение межбюджетных трансферов, планирование послевоенного восстановления разрушений, а также вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения, обеспечивающих жизнедеятельность, безопасность и функционирование населенных пунктов и их критических инфраструктур», - написал Пасечный.

Нардеп напомнил, что согласно постановлению Кабинета министров Украины от 03 марта 2022 г. № 194, главы общин бронируют работников, но процедура согласования с Минэкономикой требует времени. И проблема, по словам Пасечного, заключается в том, что согласование, к сожалению, приходит позже повестки: «За оживленной беседой, иногда и со спорами, обсудили и определились, как миновать данное недоразумение».