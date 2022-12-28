Поддержка населения, бюджеты, послевоенное восстановление и бронирование военнообязанных: Нардеп Пасичный провел круглый стол с главами ОТГ

Народный депутат Украины Александр Пасичный провел заседание круглого стола с председателями Черноморской, Степовской, Веснянской, Радсадовской, Нечаянской, Ольшанской, Очаковской, Березанской территориальных общин.
Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.
На встрече присутствовал начальник 4-го отдела Николаевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, подполковник Сергей Малько, и.о. главы Николаевской районной военной администрации Максим Кашуба, председатель Николаевского районного совета Анна Коверзнева.
«Среди обсужденных, основными были вопросы состояния социального и гуманитарного обеспечения общин района, принятие бюджетов, получение межбюджетных трансферов, планирование послевоенного восстановления разрушений, а также вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения, обеспечивающих жизнедеятельность, безопасность и функционирование населенных пунктов и их критических инфраструктур», - написал Пасечный.
Нардеп напомнил, что согласно постановлению Кабинета министров Украины от 03 марта 2022 г. № 194, главы общин бронируют работников, но процедура согласования с Минэкономикой требует времени. И проблема, по словам Пасечного, заключается в том, что согласование, к сожалению, приходит позже повестки: «За оживленной беседой, иногда и со спорами, обсудили и определились, как миновать данное недоразумение».
«В целом год был очень тяжелым, но мы все вместе выстояли! За добросовестный труд вручил благодарности от себя, как народного депутата Украины, Юрию Пинькову, Андрею Дмитренко, Николаю Вивчару, Леониду Мухарскому, Виталию Руденко, Алексею Васькову (передал благодарность и Сергею Бычкову), Татьяне Щербине, Валерию Хомицкому, Максиму Кашубе, Аннн Коверзневой, Сергею Малько. Поблагодарил присутствующих за их отчаянный и упорный труд в решении оборонных, социальных, гуманитарных и других ежедневных вопросов общин Николаевского района. Района который с первых дней войны на передовой и сейчас остается частично оккупированным. Каждый вносит свой личный вклад в нашу общую Победу. Только вместе мы одержим Победу!» – резюмировал народный депутат.