В МИД Польши заявили, что инициатива Украины по исключению россии из ООН законна

Международное право позволяет исключать страны из Организации Объединенных Наций, поэтому инициатива Украины о том, что исключение россии законно.

Об этом сообщает спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясину в интервью Польскому радио .

Он отметил, что дискуссия о необходимости реформирования ООН и роли Совета Безопасности и праве вето ее постоянных членов идет уже несколько десятилетий.

«Следует вспомнить, как россия с нарушением международного права заняла это постоянное место в Совете Безопасности ООН после распада Советского Союза, и стоит начать на этом форуме дебаты о том, что россия нарушает международное право и является агрессором, совершая военные преступления», - сказал Ясина.

Он отметил, что начало такой дискуссии уже будет определенным успехом. Тем более, по его словам, есть места в мире, где российская пропаганда работает очень хорошо, и некоторые не верят, что россия является агрессором.

«Тех, кто в этом не уверен, надо убедить, и такая дискуссия может помочь», - добавил он.

Напомним, Украина инициировала исключение россии из Совбеза ООН.