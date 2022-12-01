Зеленский передал командиру батареи HIMARS подарок от Президента Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский передал командующему батареей HIMARS капитану Павлу Чернявскому ответ президента США Джозефа Байдена на знак отличия – Command Coin.

Это произошло во время ежегодного обращения Зеленского к Верховной Раде.

- У меня есть один долг со времени визита в Соединенные Штаты, который хочу сейчас отдать. В этом зале – капитан Павел Чернявский, командир батареи HIMARS, отмеченный Крестом боевых заслуг и передавший это отличие президенту Соединенных Штатов Америки Байдену. Для меня было честью выполнить эту особую миссию. Но у нее есть вторая часть. Президент Байден ответил перед Command Coin – специальный символ от президента Соединенных Штатов. Господин капитан, Павел, должен отдать сейчас эту Command Coin, - сказал Зеленский.

Как известно, 21 декабря Владимир Зеленский в Вашингтоне передал Джозефу Байдену знак отличия «Крест боевых заслуг» от украинского капитана Павла, который управляет батареей HIMARS и получил за день до этого эту награду от украинского президента в Бахмуте.