В АРМА заявили, что не могут взять в управление Николаевский глиноземный завод Дерипаски – «необходимо согласие владельца»

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) не смогло получить в управление Николаевский глиноземный завод из-за невозможности получить согласие российских бенефициаров завода.

Об этом говорится в сообщении АРМА.

В Агентстве заявили, что часто управление проблемными активами существенно усложнено рядом проблем, которые АРМА пытается решить в пределах своих полномочий. В этом контексте показательны кейсы Николаевского глиноземного завода, активов «Татнефти» и компании «Титан Украина», связываемой с российским государственным «Ростехом».

«В настоящее время в управление АРМА переданы только корпоративные права ряда связанных компаний – «Николаевского глиноземного завода», «Компании «Алюминий Украины» и «Гуардон Украина». Как известно, для управления арестованными корпоративными правами необходимо согласие собственника, в данном случае – граждан россии. В то же время, получение их разрешения и коммуникация по любым другим вопросам с конечными бенефициарными собственниками могут быть расценены правоохранительными органами Украины как коллаборационизм, за что предусмотрена уголовная ответственность», - говорится в сообщении.

В связи с этим АРМА обратилась к правоохранителям о возможности ареста движимого и недвижимого имущества, принадлежащего упомянутым предприятиям. В настоящее время идет подготовка ходатайства об аресте такого имущества и его передаче в управление, добавили в АРМА.

Напомним, что Николаевский глиноземный завод остановили в результате войны россии против Украины. Ранее сообщалось, что НГЗ не включили в список на конфискацию – в НАПК считают, что его не удастся быстро национализировать. Также сообщалось, что апелляционный суд оставил под арестом НГЗ. Российский олигарх Олег Дерипаска является конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод», о чем свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц Украины.

В октябре Президент Украины ввел санкции против владельца НГЗ Дерипаски – его лишат влияния на завод.