В знак солидарности с Украиной в правительственных зданиях Молдовы выключат свет

В зданиях правительства и подведомственных учреждений Молдовы в четверг, 29 декабря, в 18.00 отключат электричество в знак солидарности с Украиной.

Об этом на заседании правительства в среду объявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица, передает NewsMaker.

«Я хочу объявить, что в знак солидарности с нашими друзьями в Украине в четверг, в 18.00, мы выключим свет в здании правительства и подведомственных учреждений. Призываю коллег из других структур тоже присоединиться к этой символической акции, как это делают и в других странах», – сказала она.

Напомним, в знак солидарности с Украиной в знаковых местах мира отключали свет.