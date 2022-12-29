МВД Украины извинилось за инцидент с гранатометом, когда пострадал глава польской полиции

Украинская сторона выражает сожаление по поводу ошибки, приведшей к взрыву гранатомета в кабинете начальника полиции Польши Ярослава Шимчика, и ожидает дальнейшего плодотворного сотрудничества с Варшавой.

Об этом говорится в совместном заявлении по результатам встречи в Варшаве глав МВД Украины и Польши Дениса Монастырского и Мариуша Каминского, сообщает Укринформ.

"Украинская сторона высоко ценит и глубоко благодарна за непоколебимую поддержку от польских коллег и партнеров. Именно это символическое проявление благодарности было главным во время последнего визита начальника польской полиции Ярослава Шимчика в Киев, когда ему вручили подарок, не имеющий боевого значения, но связанный с вооруженной агрессией россии против Украины. Украинская сторона еще раз сожалеет о непреднамеренной ошибке, которая привела к инциденту в Главном управлении полиции”, - говорится в заявлении.

В связи с этим событием украинская сторона приняла безотлагательные меры для скорейшего выяснения ситуации.

"Ответственные руководители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям отстранены от выполнения служебных обязанностей до проведения служебного расследования", - отмечается в заявлении.

Обе стороны заверили, что тесное сотрудничество между министерствами внутренних дел Польши и Украины, которое велось до сих пор, будет продолжено.

Напомним, ранее в Главном управлении полиции Польши взорвался «подарок из Украины». Речь идет о гранатомете, который подарили Шимчику, когда он посетил МВД Украины. В результате взрыва в Главном управлении полиции обвалился потолок в одной из комнат на первом этаже, а Шимчик попал в больницу.