Израиль заявил, что через два-три года может атаковать ядерные объекты Ирана

Израиль может атаковать иранские ядерные объекты через два-три года.

Как передает Укринформ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр обороны Бенни Ганц в выступлении перед курсантами.

– Через два или три года вы, возможно, будете лететь на восток и участвовать в атаке на ядерные объекты в Иране, – сказал Ганц.

Поскольку международные усилия по возобновлению ядерного соглашения 2015 года застопорились, иранцы активизировали обогащение урана. По оценкам экспертов, Иран потенциально может в короткие сроки повысить чистоту расщепления своего урана до уровня, необходимого для создания оружия.

"Уже более десяти лет Израиль выступает с завуалированными угрозами атаковать ядерные объекты своего заклятого врага, если сочтет, что дипломатия мировых государств с Тегераном зашла в тупик. Однако некоторые эксперты сомневаются, что Израиль имеет достаточный военный потенциал, чтобы нанести долговременный вред объектам, которые являются удаленными, рассредоточенными и хорошо защищенными", - говорится в сообщении.

Как отмечает Reuters, Израиль не подтверждает и не отрицает наличие у него ядерного оружия. Ученые считают, что он приобрел первую такую бомбу еще в конце 1966 года. В отличие от Ирана, Израиль не подписал добровольный Договор о нераспространении ядерного оружия 1970 года, который предлагает доступ к гражданским ядерным технологиям в обмен на отказ от ядерного оружия.