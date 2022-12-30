«Будет неинтересно, если я буду просто писать», - Ермак о своих ребусах и загадках

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал, что свои сообщения-ребусы в Telegram пишет, чтобы "дать людям позитив и надежду".

Об этом Ермак сказал в интервью Наталье Мосейчук, передает ТСН.

– Это будет неинтересно, если я буду просто писать. Почему я стал делать это?.. Я думаю, что важно людям давать надежду. Очень важно даже к серьезным вещам относиться с позитивом. Плюс – все мы когда-то были фанатами кроссвордов, ребусов и т.д. Тем более, что всегда, когда я это делаю, это связано с приятными новостями и событиями, которые можно анонсировать, которые вызовут у людей только позитив, - объяснил руководитель ОП.

Ермак признал, что с креативными ребусами ему помогают. Также он объяснил, почему часто публикует сообщения ночью, когда большинство украинцев спят. По словам главы ОП, иногда нужно сделать анонс важных событий, привязанных к иностранным партнерам из другого часового пояса.