МИД беларуси выразил протест послу Украины в связи с падением ракеты С-300

Из-за падения ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300 на территории беларуси, МИД страны вызвал посла Украины Игоря Кизима, чтобы выразить протест.

Об этом сообщает провластное информагентство «Белта» со ссылкой на пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза.

«Сегодня силами ПВО беларуси была сбита над территорией беларуси украинская ракета комплекса С-300. Это очень серьезный инцидент. И белорусская сторона максимально серьезно к этому вопросу относится. В связи с этим сегодня в МИД беларуси был вызван посол Украины Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест», - говорится в сообщении.

Власти беларуси потребовали, чтобы Украина «провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов».