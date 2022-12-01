Глава Офиса Президента Ермак рассказал, при каких условиях Украина готова пойти на мирный договор

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что Украина готова в любой момент прекратить войну, но мир должен быть заключен на украинских условиях.

Об этом Ермак рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

– Мы задаем тренд. Мы являемся лидерами в нашем регионе, несмотря на то, что у нас продолжается война. Я уверен, что так будет после войны. Нам следует становиться сильнее, продолжать деоккупировать наши территории до самого конца и возвращать мир на украинских условиях. Эти условия очень четко определены в 10-ти пунктах Президента Зеленского, над которыми мы очень плодотворно работаем. Они сегодня поддержаны нашими партнерами, США. Мы работаем над реализацией этих планов.