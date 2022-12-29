Офис Генпрокурора открыл уголовное производство о госизмене против всех нардепов от запрещенной ОПЗЖ

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство против всех народных депутатов, входивших во фракцию ОПЗЖ в Верховной Раде.
Об этом сообщил Юрий Гудименко.
Он подал заявление в Офис Генпрокурора и в соответствии с ним открыли производство по статье 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена).
Гудименко просил открыть уголовное производство "по факту предоставления народными депутатами Украины от политической партии ОПЗЖ помощи рф в проведении подрывной деятельности против Украины путем выражения официальной позиции страны-агрессора в отношении Украины".
"В ходе проведения досудебного расследования будет дана правовая оценка изложенным в заявлении доводам", - сообщили в Офисе Генерального прокурора.