Офис Генпрокурора открыл уголовное производство о госизмене против всех нардепов от запрещенной ОПЗЖ

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство против всех народных депутатов, входивших во фракцию ОПЗЖ в Верховной Раде.

Об этом сообщил Юрий Гудименко.

Он подал заявление в Офис Генпрокурора и в соответствии с ним открыли производство по статье 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена).

Гудименко просил открыть уголовное производство "по факту предоставления народными депутатами Украины от политической партии ОПЗЖ помощи рф в проведении подрывной деятельности против Украины путем выражения официальной позиции страны-агрессора в отношении Украины".