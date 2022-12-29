Суд во Франции арестовал олигарха Жеваго – вопрос об экстрадиции решат через неделю

Суд французского города Шамбери вынес решение об экстрадиционном аресте беглого украинского олигарха Константина Жеваго.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Напомним, 27 декабря полиция Франции задержала Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель по запросу Государственного бюро расследований Украины.

Решение было принято 28 декабря. Бизнесмен будет находиться под арестом, пока правоохранительные органы Франции рассматривают экстрадиционный запрос Украины о его выдаче.

Как сообщает Лига.net, суд Шамбери рассмотрит вопрос об экстрадиции Константина Жеваго на следующей неделе, 5 января.