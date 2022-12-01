Ермак рассказал детали обмена защитников «Азовстали» и Медведчука

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал, что во время обмена украинских пленных и командиров "Азовстали" на Виктора Медведчука в качестве посредников были задействованы Саудовская Аравия, Турция и Польша.

Об этом Ермак рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

В Черниговской области украинских пленников, защитников "Азовстали", россияне держали в автобусах и не начинали обмен. Его задержали с утра до 7-8 вечера. В Турцию прибыл самолет с командирами "Азовстали" - к ним допустили только начальника ГУР Кирилла Буданова, чтобы он убедился, что это именно украинские офицеры. А в Польше обмена ждал Виктор Медведчук. Он находился в украинском самолете, возле которого был турецкий самолет. Саудовская Аравия предоставила свой самолет для транспортировки командиров "Азовстали" – формально они были уже на саудовской территории.

– Была предварительная договоренность, что это произойдет одновременно, в Турции и в Польше, Медведчук пересядет в турецкий самолет, – сказал Ермак.

Только после завершения обмена на границе в Черниговской области самолет с Медведчуком вылетел в Анкару, где прошел обмен. Ермак рассказал, что обмен Медведчука решался на уровне разведок. Добро на обмен давал Президент Украины Владимир Зеленский.