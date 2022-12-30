На «Николаевэлектротрансе» рассказали, как будет работать электротранспорт во время новогодних праздников

Во время новогодних праздников троллейбусы и трамваи в Николаеве будут работать, но с уменьшенным выпуском транспорта.
Об этом сообщает КП «Николаевэлектротранс».
«Обращаем внимание пассажиров, что интервалы движения транспорта будут увеличены. Первые единицы транспорта будут выходить из депо на маршруты города с 6 утра с постепенным увеличением их количества на линиях. В целом движение электротранспорта в Николаеве будет зависеть от ситуации в энергосистеме», - говорится в сообщении.
На предприятии рекомендуют пользоваться мобильными приложениями для просмотра перемещения транспорта в режиме реального времени – CityBus и Eway.
Также просим наших пассажиров с пониманием отнестись к сложным условиям, в которых сегодня работает вся страна. Энергетики 24/7 делают все возможное для стабильной работы предприятий и организаций», - добавили на «Николаевэлектротрансе».