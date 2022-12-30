Украина доставила в Сомали 25 тысяч тонн пшеницы – так предотвращают голод в Африке

Судно Neva с гуманитарным грузом украинской пшеницы прибыло в Сомали.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Судно Neva – третье в рамках программы Grain From Ukraine. На его борту 25 тысяч тонн продовольственной пшеницы. Это часть гуманитарной помощи Украины для Эфиопии и Сомали, которые находятся на грани голода.

Расходы на логистику груза взяли на себя правительства Финляндии, Франции и Японии. Это уже вторая партия украинской пшеницы для Сомали. Осенью в рамках «Зерновой инициативы» отправили судно с 28,5 тысячами тонн пшеницы на борту.

Программа Grain From Ukraine включает прямые закупки украинского зерна странами-партнерами и передачу его странам, переживающим гуманитарный кризис. Программа реализуется в партнерстве с World Food Program под эгидой Организации Объединенных Наций.