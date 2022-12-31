В Украине доминирует Омикрон, другие штаммы пока не появились, - главный санврач о коронавирусе

Штамм коронавируса Омикрон стал доминирующим в мире, эпидемиологи пока не ожидают таких его мутаций, которые привели бы к новым волнам заболеваемости.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает "Укринформ".

- Ситуация именно с коронавирусом и у нас, и в мире, стабилизировалась из-за того, что циркулирующий штамм Омикрон является доминирующим во всем мире. Его мутации не приводят к существенным изменениям именно характеристик возбудителя. Это стабильная мутация, которая есть во всем мире. Поэтому по прогнозам эпидемиологов, пока не ожидается новых существенных мутаций, которые бы существенно повлияли на какую-то волну именно коронавирусной инфекции, - сказал Кузин.

Он подчеркнул, что решающим шагом в борьбе с COVID-19 стали прививки. Вакцинация является единственным методом, позволяющим защитить от тяжелых последствий коронавирусной инфекции.