Международная система мира сегодня в руинах, как украинский Мариуполь, - нобелевская лауреатка Матвийчук

Международная система мира и безопасности сегодня в руинах, как украинский Мариуполь. Нужна кардинальная ее реформа.

Об этом заявила правозащитница, лауреатка Нобелевской премии мира Александра Матвийчук в интервью Укринформу.

По ее словам, оценку этой системе дала российская ракета, убившая в собственной квартире в Киеве журналистку Веру Гирич в тот момент, когда генеральный секретарь ООН был в Украине с официальным визитом, и россия, конечно, об этом знала.

- Вот это – оценка всей этой системе. Она в руинах, как украинский Мариуполь, – сказала Матвийчук. – Это иллюзия, что есть некая международная система мира и безопасности. Украинцы, как никто, могут сказать. А с ними – люди в Сирии, в Афганистане, в Мьянме, сейчас идут протесты в Иране – я могу перечислять дальше примеры (свидетельствующие), что эта система не защищает людей ни от авторитарных режимов, ни от войны.

Нобелевская лауреатка отмечает, что международная система мира и безопасности "не выполняет мандат, ради которого была создана".

- Выходит, что жизнь человека, его безопасность, будут ли защищаться права и свободы этого человека, – все это зависит не от международной системы, не от международного права и какой-либо архитектуры, созданной в его поддержку – комитеты, спецдокладчики, рабочие группы, миссии – не от всего этого. А исключительно от того, живет ли человек в стране с мощным военным потенциалом. И если этот стиль мышления будет распространен по планете, то это будет очень опасная планета для жизни.

- Потому что тогда это означает, что каждая страна должна инвестировать в оружие. И, конечно, все захотят инвестировать в новейшее оружие, все захотят создавать ядерные, другие арсеналы. И перестанут вкладывать деньги в должном количестве в образование, здравоохранение, научные изобретения и прогресс, решение глобальных проблем, таких как изменение климата. И это мир тупиковый, потому что, когда растет военный арсенал, рано или поздно ружье должно выстрелить.