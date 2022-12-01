«Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе», - Зеленский

В этом году Украина не только сохранила свою противовоздушную оборону – ее сделали сильнее, чем когда-либо.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

- Но в новом году украинская ПВО станет еще сильнее, еще результативнее. Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе, и это будет гарантией безопасности не только для нашего государства, но и всего континента, - сказал Зеленский.

По его словам, есть и четкая стратегия обеспечения генерации и поставки электричества.