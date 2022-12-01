«Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе», - Зеленский

В этом году Украина не только сохранила свою противовоздушную оборону – ее сделали сильнее, чем когда-либо.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
- Но в новом году украинская ПВО станет еще сильнее, еще результативнее. Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе, и это будет гарантией безопасности не только для нашего государства, но и всего континента, - сказал Зеленский.
По его словам, есть и четкая стратегия обеспечения генерации и поставки электричества.
- Чтобы ее реализовать, нужно время. Нужно много усилий. Но это будет. Будет обязательно. Это одна из самых главных задач на следующий год, и я не сомневаюсь, что мы ее выполним, – считает Зеленский.