Армия рф побеждает НАТО, путин «дает Европе шанс одуматься»: Кремль разослал росСМИ методичку, как подводить итоги года

Кремль разослал российским СМИ методичку о том, как именно следует подводить итоги года, что можно писать и на чем акцентировать внимание.

Об этом сообщает Meduza, в распоряжении которой оказалась методичка.

По данным издания, документ разделен на четыре тематики: «Главное», «Усиление России», «СВО» и «Новый миропорядок».

В разделе «Главное» рекомендуется подчеркнуть, что владимир путин, развязывая войну, спасал россию от нападения НАТО и Украины. Также там говорится, что с 2014 года западные страны собирались «разделить и покорить русский народ». «Спецоперация» там названа успешной, доказательством тому предлагается приводить тот факт, что россия «приросла землями», которые в действительности оккупировала. То, что украинцы смогли вернуть Херсон, а Запорожье Россия так и не смогла оккупировать, там не упоминается.

«В России теперь 89 регионов, а площадь увеличилась более чем на 80 тысяч квадратных километров. Эта территория в три раза больше Крыма и в два раза больше Словакии или Хорватии, Дании или Швейцарии. Расширение границ России за счет воссоединения с Запорожской и Херсонской областями позволило Крыму перестать быть «островом», отделенным от материковой части России», - идет речь в документе.

Периодически методичка противоречит сама себе. Например, СМИ рекомендуется писать, что процесс «демилитаризации и денацификации» Украины идет успешно. Подтверждать эту мысль они советуют с помощью официальных данных, которые регулярно публикует Минобороны рф (с реальностью они имеют мало общего). При этом тут же заявлено, что воюет россия не с Украиной, а с НАТО — «мощнейшей военной машиной в истории человечества», которая «не сломила русскую армию».

«НАТО — это враг совершенно другого масштаба и уровня, нежели киевский режим. Если бы не Запад, Украина давно была бы демилитаризована и приняла условия России. Быстрых побед никто не ждет — время работает на Россию. В СВО ситуация находится под контролем: затишье на фронте связано с перегруппировкой сил и необходимостью обучить мобилизованных», — говорится в методичке.

И тут же заявляется, что на самом деле Запад поставляет Украине все меньше техники, что противоречит пункту про «мощнейшую военную машину» НАТО.

Дополнительно в своих итоговых видео и текстах пропагандисты расскажут россиянам о том, что экономика страны имеет «огромный запас прочности и потенциал для развития», а «ситуация в ней и дальше будет улучшаться» (на самом деле это, естественно, не так).

В разделе «Усиление России» рекомендуется писать о том, как высок рейтинг путина, руководствуясь данными государственного ВЦИОМа, и писать о «безусловной поддержке спецоперации» россиянами. В разделе «Новый миропорядок» говорится, что СМИ следует рассказывать о россии как о «лидере стран», которые «не признают исключительность Запада» и «лидером справедливого, демократического и многополярного мира». Европе путин при этом «дает шанс одуматься» и перестать «быть вассалом США».