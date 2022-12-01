КНДР запустила несколько баллистических ракет в направлении Японии

Корейская народно-демократическая республика в субботу, 31 декабря, осуществила очередной запуск ракет в направлении акватории Восточного моря.

Об этом сообщает The Japan Times .

По данным Минобороны Японии, власти КНДР использовали три баллистических ракеты малой дальности.

Снаряды преодолели около 350 километров, достигнув максимальной высоты 100 километров, прежде чем упасть в воды Восточного моря вне японской экономической зоны.

Отмечается, что в Токио выразили решительный протест против последних ракетных запусков Северной Кореи, угрожающих миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества.

Напомним, КНДР запустила несколько БПЛА по Южной Корее, поднятый по тревоге истребитель потерпел крушение.