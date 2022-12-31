Турция согласилась вывести свои войска с территории Сирии после переговоров в москве, — СМИ

В Москве 30 декабря состоялись переговоры министров обороны россии, Турции и Сирии. По итогам встречи Анкара согласилась полностью вывести свои войска с территорий, контролируемых ими на севере арабской республики.

Об этом сообщает сирийское издание «El Watan» со ссылкой на свои источники.

На трехсторонней встрече присутствовали глава минобороны рф сергей шойгу, министр обороны Турции Хулуси Акар и сирийский генерал Али Махмуд Аббас. В результате переговоров турецкая сторона согласилась на полный вывод вооруженных сил из подконтрольных территорий на севере Сирии, а также подтвердила намерение Анкары уважать суверенитет и целостность сирийских территорий.

В ходе переговоров также было достигнуто соглашение об открытии стратегической трассы М4, которая связывает западные и восточные регионы арабского государства.

Кроме того по информации источника, участники встречи сошлись во мнениях относительно курдских вооруженных формирований, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК). Главы оборонных ведомств считают, что РПК «является агентами США и Израиля и представляют наибольшую опасность для Сирии и Турции».

Также журналисты пишут, что по итогам встречи будут сформированы комитеты с целью обеспечения надлежащей реализации указанных договоренностей, а для дальнейшей координации процесса будут проводиться дополнительные встречи между представителями Анкары и Дамаска.

Источник издания отметил, что сближение между Анкарой и Дамаском было подготовлено турецкими провластными СМИ, в которых якобы в течение последних месяцев публиковались материалы, намекающие на заинтересованность Турции в преодолении разногласий с сирийской стороной в интересах региона.