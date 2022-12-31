В Венесуэле сместили с поста временного президента

Национальная ассамблея Венесуэлы проголосовала 30 декабря за отстранение от должности временного президента Хуана Гуайдо, роспуск его правительства и назначение комиссии по управлению иностранными активами страны.

Об этом сообщает Reuters.

Гуайдо был публичным лицом раздробленной оппозиции Венесуэлы с 2019 года, когда он сослался на конституцию, чтобы занять пост временного президента. Он заручился поддержкой США и других стран, которые не признают переизбрание президента Николаса Мадуро в 2018 году.

Однако во власти Мадуро по-прежнему находятся почти все институты Венесуэлы, в том числе ее силы безопасности. В то же время временное правительство Гуайдо, контролирующее некоторые иностранные активы и управляющее многими посольствами, столкнулось с ослаблением поддержки.

Три из четырех основных оппозиционных групп — «Правосудие прежде всего», «Демократическое действие» и «Новая эра» — поддержали законопроект об отставке Гуайдо и создании комиссии из пяти человек для управления иностранными активами, особенно американской нефтеперерабатывающей компанией Citgo, дочерней компанией государственной нефтяной компании PDVDS.

По словам законодателей, контролю оппозиции над иностранными активами ничего не угрожает, и роспуск необходим для единства перед выборами, намеченными на 2024 год.

«Уже есть инструменты для защиты активов в Соединенных Штатах, Великобритании и Португалии», — сказал депутат юстиции Хуан Мигель Матеус.

И статью об отмене временного правительства, и статью о создании комиссии по активам приняли 72 голосами против 29 при 8 воздержавшихся. Гуайдо, чья партия Voluntad Popular не поддержала эти усилия, призвал законодателей заменить его вместо роспуска временного правительства.

«Отменить это — значит прыгнуть в пропасть. Это разрушает то, что можно было бы сохранить», — сказал Гуайдо собранию после голосования.

Среди оппозиционных партий царит надежда, что Вашингтон продлит лицензию, защищающую Citgo от возможных арестов кредиторов, когда срок действия лицензии истечет в январе. Дело в том, что Венесуэла должна кредиторам более 60 миллиардов долларов.

По словам представителя Совета национальной безопасности США, Соединенные Штаты продолжат поддерживать оппозицию, ассамблею и временное правительство «независимо от того, какую форму оно примет».