Посол Британии в Украине получила дамский титул

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс и глава британского посольства в России Дебора Броннерт были награждены дамскими титулами - аналогом рыцарского титула для мужчин - по случаю Нового года.

Об этом сообщил глава Форин-офиса Джеймс Клеверли.

Как объявили в министерстве иностранных дел Великобритании, дипломаты были удостоены титула «за их службу внешней политике, в частности работу по поддержке Украины и по российской агрессии» в 2022 году.

«Ваша исключительная служба сыграла крайне важную роль в реакции Великобритании на вторжение россии в Украину. Спасибо», - прокомментировал он.

Сама Симмонс прокомментировала в Twitter, что «гордится всеми, с кем работала, и всем, чего мы достигли».

В перечне награжденных присутствуют еще двое британцев, которых отметили за деятельность по помощи Украине. Это подполковник Эндрю Кент и доктор Пол Рэнсом, которых наградили Орденом Британской империи.