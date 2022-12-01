Благодаря ПВО удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы Украины, – министр энергетики Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что благодаря отличной работе ПВО и преждевременным техническим мероприятиям сегодня, 31 декабря, удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы Украины.

Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

По словам Галущенко, энергетики нон-стоп работают над возобновлением энергоснабжения.

«Это сложные Рождественские праздники и Новый год за всю историю независимой Украины. Враг пытается сломить нас любым способом. Однако, несмотря на планы агрессора, украинские энергетики сделают все возможное и невозможное, чтобы в новогоднюю ночь украинцы были со светом. Храним друг друга! Слава Украине!» – сообщил министр.