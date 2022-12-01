Разведка Дании считала, что россия захватит Украину через две недели, но не смогла из-за просчетов путина

Служба военной разведки Дании (FE) считала, что даже несмотря на проблемы российской армии, ей удастся выиграть в войне против Украины в течение двух недель, но просчеты в частности со стороны президента россии владимира путина привели к провалу Москвы.

Об этом, как сообщает «ЕП», в интервью Berlingske рассказал сотрудник разведывательной службы по имени Йоаким.

По его словам, разведка Дании полностью отдавала себе отчет в серьезных проблемах в российской армии с коррупцией, бесхозяйственностью и медленным материально-техническим обеспечением. В то же время эти проблемы видели в Москве, поэтому могли исправить их.

На сегодняшний день, по оценке FE, ключевым фактором провала российской армии в Украине было принятие неудачных решений путиным. Во-первых, идеологические убеждения заставили его поверить в то, что россиян в Украине будут встречать с цветами.

Во-вторых, решение о вторжении в Украину планировалось в узком окружении путина и только в последний момент было спущено военным, которые не знали, что им делать. В конце концов, даже решение президента россии назвать вторжение "специальной военной операцией" привело к тому, что россия полагалась не на призывников, а контрактников - и поэтому недосчиталось 30 тысяч личного состава.

Иоаким все же считает, что в начале полномасштабного вторжения россия была близка к успеху: десантные войска смогли захватить аэропорт в Гостомеле на окраине Киева и ждали подкрепления. Но самолеты со свежим десантом просто не смогли туда добраться, поскольку россияне не смогли одолеть украинскую противовоздушную оборону.

– Это довольно мелкие факторы, которые в итоге решили результат, – говорит сотрудник FE.

А дальше путин продолжал принимать плохие решения – в частности, вмешивался в ход войны на самых низких уровнях командования и лично якобы выезжал в штаб.

- Это самая плохая идея в мире. У него есть генерал, управляющий этой войной. Так что он не должен сидеть там и получать советы от всех этих других генералов, – считает Йоаким.

По оценкам военной разведки Дании, армия россии в результате настолько истощена, что на ее восстановление уйдут годы – и тогда солдаты будут еще хуже экипированы, чем раньше, и будут вынуждены использовать старую бронетехнику.

По этой причине Йоаким не верит, что новое наступление россии на Киев состоится, как об этом предупреждала украинская сторона, в феврале: за столь короткое время просто невозможно подготовить мобилизованные российские войска к наступлению такого типа. И наоборот: у Украины есть хорошие шансы отвоевать большую часть оккупированных территорий, сколько именно – частично зависит от того, сколько оружия будет предоставлено Украине.