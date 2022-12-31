«С годом нашей победы»: Президент Зеленский поздравил украинцев с праздниками

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом.

Приветствие он опубликовал у себя в социальных сетях.

Президент отметил, что сейчас украинцы сами творят чудеса воплощают желание, поэтому сегодня мечта одна - победа.

«Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами. Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто ими есть. Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали его как никогда. Желать веры и надежды? Обе уже давно – в ВСУ. Желать домашнего уюта? Он там, где мы и наши близкие. Желать света? Оно – в каждом из нас, даже когда нет электричества. Желать приключений и путешествий? Сейчас украинцы получили их слишком много.

Так что сегодня только одно желание. И оно воплотится не чудом, а нашим трудом. Борьбой. Взаимопомощью. Человечеством. С Новым годом! Годом нашей победы», - написал Президент.

