Северная Корея снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея в воскресенье, 1 января, по сеульскому времени запустила первую в 2023 году баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Об этом сообщает агентство Yonhap News со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

В настоящее время южнокорейское командование проводит анализ относительно скорости, дальности и высоты полета северокорейской ракеты.

Журналисты Yonhap News, высказали предположение, что официальный Пхеньян таким образом отреагировал на испытание проведенное накануне Сеулом твердотопливного ракета-носителя.

За 2022 год КНДР было запущено около 70 ракет.

Напомним, КНДР запустила несколько баллистических ракет в направлении Японии.