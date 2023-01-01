Разведка Дании: У путина хроническая болезнь, но в момент вторжения в Украину он болел раком

Служба военной разведки Дании (FE) считает, что президент рф владимир путин не страдает неизлечимой болезнью, но испытывает серьезную хроническую боль после нескольких падений и несчастных случаев, и со временем это может повлиять на его пребывание у власти.

Об этом заявил сотрудник разведывательной службы Дании по имени Йоаким в интервью Berlingske, передает УП.

В своем ежегодном отчете за 2021 год FE заявляла, что путин «очень вероятно» останется лидером россии после следующих президентских выборов в 2024 году. Однако в своем отчете за 2022 год изменила этот прогноз на менее уверенный – что путин «вероятно» останется у власти в течение следующих пяти лет.

- Самая большая наша неопределенность касается его здоровья, или того, что кто-то его устранит из-за ухудшения состояния здоровья, - заявил сотрудник разведки.

FE не считает, что путин страдает неизлечимой болезнью, а скорее испытывает серьезную хроническую боль после нескольких падений и несчастных случаев.

- Поэтому он старается сидеть и крепко держаться за вещи. Это для того, чтобы облегчить боль, - отметил собеседник.

Издание отмечает, что различные СМИ ранее сообщали, что путин страдает от последствий падения с лошади в 2000-х годах. Позже появилась информация, что он также получил травмы во время занятий дзюдо и хоккеем в течение последних нескольких лет.

В то же время FE считает, что путин ранее болел одной из форм рака и лечился от нее, когда начал войну, что, возможно, и повлияло на его решение.

FE не ожидает, что путин умрет от болезни, которой страдает. Но со временем она может привести к тому, что российская элита захочет видеть более сильного человека у руля.

- У нас сложилось устойчивое впечатление, что часть элиты видит, что они идут по неправильному пути, - добавил сотрудник датской разведки.

Напомним, в апреле журналисты-расследователи сообщали, что президента россии владимира путина в поездках сопровождают десять врачей, а сам он интересуется нетрадиционной медициной – например, принимает ванны из экстракта рогов оленей.

В мае глава военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, что президент россии владимир путин серьезно болен раком, и что в рф уже происходит переворот с целью свержения Путина. Позже Буданов заявил, что путин может прожить еще несколько лет, несмотря на тяжелые заболевания, среди которых онкологическое.

В июне израильский журналист, обозреватель интернет-издания «Детали» Марк Котлярский сообщил, что путина готовят к операции в связи с онкологией.