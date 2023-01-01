В военных элитах Ирана назревает раскол из-за продолжительных протестов

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Недавние комментарии лидеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) отражают продолжающиеся внутри режима разногласия, и особенно в КСИР, по поводу протестов, пишут аналитики проекта критических угроз.

Бригадный генерал Хамид Абазари заявил, что некоторые военачальники «выступили против ценностей, верховного лидера и режима», предполагая, что они спорят о том, как справиться с беспорядками.

Абазари также раскритиковал должностных лиц, публично не осудивших протесты. Бывший руководитель организации «Басидж» бригадный генерал Голам Хоссейн Гейб Парвар, теперь отвечающий за организацию и обучение элитных подразделений, специализирующихся на подавлении протестов, поддержал критику Абазари.

Иранские СМИ назвали Абазари советником командующего КСИР генерал-майора Хоссейна Салами. 31 декабря отдел по связям с общественностью КСИР опубликовал заявление, в котором отвергает замечания Абазари и отрицает, что он советник Салами.

В заявлении говорится, что Абазари высказал свое личное мнение, но не использовал правдивую информацию.

Замечания Абазари указывают на то, что разногласия в КСИРе существуют между высокопоставленными офицерами. Абазари заявил, что командиры, которых он упомянул, принимали участие в ирано-иракской войне в 1980-х годах и теперь являются генералами. Командирам этого поколения в настоящее время от 50 до 60 лет, и они обычно служат в высших эшелонах вооруженных сил.

Как сообщалось ранее, 16 сентября в Иране начались протесты, связанные с убийством полицией морали 22-летней активистки Махсы Амини, которую арестовали якобы за нарушение закона о ношение хиджаба. В результате многие иранки перестали носить этот элемент одежды.

Министерство внутренних дел Ирана официально признало гибель 200 граждан во время протестов, однако эти данные расходятся с цифрами от правозащитников, сообщающих примерно о 460 погибших.

В начале декабря в Иране повесили первого демонстранта, задержанного во время масштабных протестов в стране.